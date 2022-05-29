التحفظ على 33.5 طن لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر بالإسكندرية.. صور

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ إن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أن هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها، تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ فقد شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، وبالتعاون مع شرطة التموين، العديد من الحملات خلال شهر مايو، لضبط الأسواق والمنشآت العامة والرقابه على الأغذية من أصل حيواني، وقد أسفرت الحملات عن ضبط نحو 33 طنا، و 371 كجم منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وقد تم تحرير 16محضر للمخالفين، كما تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المحرر لها المحاضر.

ومن جانبة أشار شباط؛ إلى التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المحرر لها المحاضر، وذلك لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم نحو المخالفين.