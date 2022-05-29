البيت الأبيض: بايدن يلتقى رئيسة وزراء نيوزيلندا الثلاثاء لتعزيز الشراكة

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يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في البيت الأبيض الثلاثاء ليواصل الزعيمان تعزيز الشراكة الثنائية ورؤيتهما المشتركة لحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد بأن زيارة أرديرن إلى الولايات المتحدة تعد هي الأولى لزعيم من نيوزيلندا منذ عام 2014.

ويناقش الزعيمان - بحسب البيان - تعزيز التعاون لدعم منطقة جزر المحيط الهادئ وعملهما معًا في مجموعة من القضايا، بما في ذلك الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومعالجة أزمة تغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف سواء على أرض الواقع أو عبر شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن تلتقي كامالا هاريس نائبة بايدن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية في البيت الأبيض.