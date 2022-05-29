اليوم السابع
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البط بـ45 جنيها والفراخ بـ35 والطماطم بـ10.. جولة داخل أحد أسواق المنوفية

الأحد، 29 مايو 2022 08:52 ص
البط بـ45 جنيها والفراخ بـ35 والطماطم بـ10.. جولة داخل أحد أسواق المنوفية اسواق
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أحد الأسواق بمحافظة المنوفية، حيث وصل سعر الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات مقابل 15 جنيها في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4 جنيهات .
 
 
وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات، والرومي الصوب 2 الى 3جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيهات.
 
وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 20 إلى 25 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، الاناناس من 5 إلى 6 جنيهات، البطيخ من 5 إلى 6 جنيهات، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات، والجوافة من 6 إلى 7 جنيهات.
 
كيلو الرومى الأبيض بـ55 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ65 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها، وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 34 إلى 35 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ50 جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، البانية 87 جنيها.
 
 
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