الأوقاف تعلن عن مسابقة للمديريات المتميزة فى البرنامج الصيفى للأطفال

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم مسابقة بين أفضل المديريات أداءً في البرنامج الصيفي للطفل، ومدتها ثلاثة أشهر، بحيث يتم صرف ثلاث جوائز شهرية لأفضل المديريات أداء في هذا البرنامج من حيث عدد المساجد المشاركة بالنسبة والتناسب لعدد مساجد المديرية، إضافة إلى جودة الأداء ومخرجات البرنامج.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه سيتم صرف 5 جوائز أخرى بنهاية الفصل الصيفي لأفضل خمس مديريات أداء خلال مدة البرنامج، وستكون الجوائز قيمة لمديري المديريات ومعاونيهم من القائمين على البرنامج وأفضل المشاركين والمشاركات فيه من الأئمة والواعظات.