الأرصاد: اليوم وغدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة والسبب منخفض السودان

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الأسبوع الجارى لتكون ذروة الارتفاع اليوم الأحد وغدا الإثنين.

ويشهد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، يكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية بمدينة السلوم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.