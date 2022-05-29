اليوم السابع
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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة الآن بكافة الأنحاء والقاهرة 36 درجة وجنوبا 40

الأحد، 29 مايو 2022 01:32 م
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة الآن بكافة الأنحاء والقاهرة 36 درجة وجنوبا 40 طقس حار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة الآن على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 40 درجة مئوية.
 
 
ويشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف على السواحل الشمالية.
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، يكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية بمدينة السلوم.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد   :  القاهرة العظمى 37  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 
 

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