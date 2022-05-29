اغتيال مدعية عام هندوراس.. صحيفة: ثالث جريمة بأمريكا اللاتينية فى أقل من شهر

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات فى هندوراس مقتل المدعية العام فى جنوب البلاد كارين ألمندريس، 39 عاما، برصاص مجهولين فى مدينة ناكاومى، وتعتبر هذه الجريمة الثالثة من هذا النوع فى أمريكا اللاتينية خلال أقل من شهر.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن المدعية العام التى تم قتلها الليلة الماضية هى أخت ضابط كبير فى القوات المسلحة الهندوراسية، وتم ارتكاب الجريمة فى مدخل منزلها عندما عادت من صالة الألعاب الرياضية.

واتفقت الشرطة الوطنية، التى لم تبلغ عن الحادث الدموى، على منطقة الجريمة، بحسب المعلومات الموجزة التى ظهرت.

أفادت مصادر رسمية بأن العنف الإجرامى الذى عانت منه هندوراس يخلف ما بين عشرة وثلاثة عشر حالة وفاة فى اليوم.

وأشارت صحيفة "إل هيرالدو" المحلية إلى أن دوافع الهجوم الوحشى غير معروفة حتى الآن. وصلت سلطات مديرية مباحث الشرطة إلى مكان الحادث لبدء التحقيقات.

وجريمة القتل فى المندريس هى ثالث جريمة من نوعها فى أمريكا اللاتينية فى أقل من شهر. فى 10 مايو، اغتيل المدعى العام فى باراجواى مارسيلو بيتشى فى كولومبيا، بينما قُتل هذا الأسبوع المدعى العام الإكوادورى لوز مارينا ديلجادو.

ذكرت صحيفة ABC المحلية أن مارسيلو دانيال بيتشى كان يبلغ من العمر 45 عامًا وكان أحد وكلاء النيابة العامة المعينين فى العملية الضخمة "إيه ألترانزا باي"، والتى تحقق فى مخطط هائل لتهريب المخدرات وغسيل الأموال.