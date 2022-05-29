ارتفاع إصابات الحمى النزفية بالعراق إلى 111 حالة

تشهد العراق، ارتفاع غير مسبوق فى إصابات حمى القرم -الكونغو النزفية التى طغت على وباء كورونا، حيث أصبح مشهد قيام فريق طبى بتعقيم بقرة وصغارها بمبيدات حشرية داخل حظيرة صغيرة في إحدى قرى جنوب العراق النائية من اليوميات فى مزارع البلاد، ومنذ يناير الماضى، حيث سجلت البلاد 111 إصابة بين البشر بالمرض، بينها 19 وفاة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وسجلت هذه المحافظة الفقيرة والريفية وحدها نصف الإصابات الإجمالية بالحمى النزفية في العراق. وتنتشر في هذه المنطقة تربية المواشي من جواميس وبقر وماعز وغنم، وهي الحيوانات الوسيطة في نقل حمى القرم - الكونغو إلى الإنسان.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يحدث انتقال حمى القرم- الكونغو إلى الإنسان "إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".