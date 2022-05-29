إصابة طفلة بنزيف بالمخ أثر سقوطها من الطابق الثانى بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيبت طفلة عمرها 3 سنوات بمحافظة الشرقية، بنزيف بالمخ إثر سقوطها من الطابق الثانى بالمنزل، وتم تحويلها من مستشفى السعديين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى العلاج اللازم والخدمة الطبيبة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى السعديين دائرة منيا القمح، بوصول"حنان م س" 3 سنوات مقيمة قرية بنى صالح، مصابة بنزيف بالمخ، إدعاء سقوط من علو وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، وتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتبين من سؤال أسرتها سقوط الطفلة من الطابق الثانى أثناء لهوها بالمنزل.