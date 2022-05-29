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"إحلال السيارات": إضافة مدينة شرم الشيخ للمبادرة حفاظا على البيئة

الأحد، 29 مايو 2022 06:50 م
"إحلال السيارات": إضافة مدينة شرم الشيخ للمبادرة حفاظا على البيئة طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات بوزارة المالية
كتب أيمن رمضان

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قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات بوزارة المالية، إن المبادرة ليست جديدة ولكن بدأت منذ عام 2020، واليوم ضم إضافة مدينة شرم الشيخ للمبادرة.
 
وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات بوزارة المالية، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أنه يستطيع مواطني شرم الشيخ أن يتقدموا للتسجيل على الموقع الإلكترونى لإحلال سياراتهم القديمة لسيارات جديدة.
 
ولفت المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات بوزارة المالية، إلى أن المبادرة تستهدف الحفاظ على البيئة من خلال إحلال السيارات لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

إحلال السيارات

شرم الشيخ

وزارة المالية

أخبار مصر


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