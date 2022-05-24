اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المالية: مبادرة إحلال السيارات تستقبل أكثر من 40 ألف طلب مستوفى الشروط

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:34 ص
المالية: مبادرة إحلال السيارات تستقبل أكثر من 40 ألف طلب مستوفى الشروط الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات مخفضة أكثر من السوق، مضيفا: أن من أنهى الإجراءات البنكية قبل يوم 24 إبريل سيحصلون على السيارات بالسعر القديم، وهم 1800 سيارة.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن السيارات متوفرة داخل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، لافتا إلى أن الشركات المشاركة تتيح عدد من السيارات داخل المبادرة، خلال عدة أيام أو أشهر قليلة، والشركة لا تعلن عن السيارة إلى أن تكون متواجدة فى خط إنتاجها. 
 
وتابع أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات تستقبل أكثر من 40 ألف طلب مستوفى الشروط، مضيفا أن الشركات تبذل قصارى جهدها لتوفير قطع غيار أو مكونات للسيارات ولا يوجد أى نقص فيها.
 

طارق عوض

احلال السيارات

مبادرة احلال السيارات

من مصر


الموضوعات المتعلقة

المتحدث باسم مبادرة "إحلال السيارات": 39.2 ألف طلب تنطبق عليها الشروط

الثلاثاء، 17 مايو 2022 07:21 م

"مبادرة إحلال السيارات": أشكال الدعم لن تتغير وزيادة الأسعار مبررة وطبيعية

السبت، 14 مايو 2022 11:33 م

محافظة أسوان تستعد لتطبيق مبادرة إحلال السيارات المتقادمة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 11:05 ص

أخبار مصر.. المالية: لا صحة لإلغاء التموين عن منتفعى مبادرة "إحلال السيارات"

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:00 م

المالية: لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:10 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة