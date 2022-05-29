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أوكرانيا: تلقينا 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة بعد العملية العسكرية الروسية

الأحد، 29 مايو 2022 06:36 م
أوكرانيا: تلقينا 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة بعد العملية العسكرية الروسية اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت النائبة الأولى لرئيس البنك الوطني الأوكراني، كاترينا روزكوفا، إن ميزانية البلاد تلقت 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت النائبة الأولى لرئيس البنك الوطني الأوكراني، أنه منذ بداية الحرب، تلقت أوكرانيا ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة، لدعم الاقتصاد. كل هذه الأموال تذهب إلى الميزانية، ويشمل هذا المبلغ كلا من أموال المنح والقروض، لكنها لم تحدد مقدار المبالغ التي تم تلقيها مجانا، والمبالغ التي تستوجب إعادتها كقروض. ولم تفصح عن سعر الفائدة على هذه القروض.

 

وأوضحت النائبة الأولى لرئيس البنك الوطني الأوكراني، أن أوكرانيا تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريا لتغطية عجز الميزانية الحكومية، وتتوقع كييف تلقي هذه الأموال من الشركاء الدوليين.


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