أسعار الدواجن فى مصر اليوم تسجل 40 جنيها للكيلو بالأسواق

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن فى مصر تحركًا طفيفًا للغاية بقيمة تتراوح بين جنيه إلى جنيهين في المزارع، وذلك بعد تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، وبلغ سعر البيع تسليم أرض المزرعة ما بين 31 إلى 32 جنيهًا للكيلو الفراخ البيضاء.

وبلغ سعر البيع للمستهلك سعر تراوح بين 38 جنيها إلى 40 جنيهًا، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكي.

وفي ذات السياق، تشهد أسعار البيض تراجعًا طفيفًا لتسجل 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، وبينما يصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ52.5 جنيه، ويصل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها في شهر رمضان.

أسعار الدواجن والبيض تختلف من منطقة إلى أخرى، وفق تكليف النقل بين المحافظات ومن بين المزارع إلى الأسواق، كما يضاف على الأسعار مكاسب التجار.