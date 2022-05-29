أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 10.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
-الفلفل البلدى 5.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 18 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- فاصوليا 11.5 جنيه.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بسلة 11 جنيها.
-بامية 25 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
-ورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
-عنب أحمر 25 جنيها.
-برتقال بلدى 5 جنيهات.
-الفراولة 11 جنيها.
-جوافة 15 جنيها.
-خوخ 8.5 جنيه.
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