أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎

‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيهات.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .

‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه

-‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

- فاصوليا 11.5‎ جنيه.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بسلة 11 جنيها.

-بامية 25‏‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎-ورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

-‏عنب أحمر 25 جنيها.

-برتقال بلدى 5 جنيهات.

-الفراولة 11 جنيها.

-جوافة 15 جنيها.

-خوخ 8.5 جنيه.