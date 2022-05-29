أخبار مصر.. الأرصاد: اليوم وغدا ذروة ارتفاع الحرارة والسبب منخفض السودان

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها الاجتماع الثلاثي، الذي عقد صباح اليوم بين مصر والإمارات والأردن بمركز "أدنوك" للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لإطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"..

مصر والأردن والإمارات يوقعون مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية"

في ختام الاجتماع الثلاثي، الذي عقد صباح اليوم بين مصر والإمارات والأردن بمركز "أدنوك" للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لإطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مراسم التوقيع على وثيقة المبادرة. الأرصاد: اليوم وغدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة والسبب منخفض السودان كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية. الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية الثلاثاء المقبل أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للحج يوم الثلاثاء المقبل بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بإدارة بعثة الحج الطبية لهذا العام. التعليم توفر منصة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فور ظهورها بالمحافظات أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمى، لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها من المحافظين فى المديريات التعليمية، موضحة أنه يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتيجته" https://prepnatega.emis.gov.eg/ مهلة 6 أشهر لملاك الأراضي بالقليوبية لتنفيذ نظم الرى الحديث عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى و المهندس أسامة خليل رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية والمهندس محمد عمر مكرم - معاون الوزير للمشروعات الكبري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، والمساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2022 بخصوص منح ملاك الأراضي مهلة 6 أشهر لتنفيذ نظم الري الحديث بنطاق محافظة القليوبية. جداول امتحانات الفرصة البديلة للثانوى العام استعدادا للاختبارات غدا الاثنين ينشر اليوم السابع جدول الامتحانات البديلة للصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعدادا لأداء الامتحانات غدا الاثنين ولمدة 3 أيام، حيث تعقد الامتحانات ورقيا فى المدارس بأسئلة اختيار من متعدد.

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