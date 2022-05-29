أخبار الاقتصاد اليوم: تكليف رئاسى بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 29-5-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ.

المالية: تكليف رئاسى بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر تزامنا مع قمة المناخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ونستهدف زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى 50% من الاستثمارات العامة، على نحو يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.

قال الوزير، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بالمدينة الخضراء «شرم الشيخ»؛ بما يتسق مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث سيتم توفير سيارات انتقال صديقة للبيئة خلال انعقاد قمة المناخ «COP 27»، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، و«رؤية مصر 2030».

الإحصاء: 85.9% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى خلال 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 لتسجل 14.6 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020 بزيادة بلغت 6.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 85.9%.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.8 مليار دولار، يليها مالطا 2 مليار دولار، ثم أسبانيا 1.9 مليار دولار، ثم اليونان 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم فرنسا 1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 848.2 مليون دولار، ثم هولندا 689.1 مليون دولار، ثم بلجيكا 443.9 دولار، وأخيراً سلوفاكيا 417.7 مليون دولار.

وزيرة الصناعة: فرص استثمارية متميزة بالسوق المصرى فى عدد كبير من القطاعات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر والإمارات والاردن يرتبطون بعلاقات وثيقة استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبو ظبي وعمان، مشيرة الى ان القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز كافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على فتح مجالات عمل جديدة على المستوى الثلاثي خاصةً وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات والاردن.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة لوسائل إعلام إماراتية وعربية عقب توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

التخطيط تستعرض التجربة المصرية فى "حياة كريمة" أمام "الإسكوا"

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلةً في فريق عمل حياة كريمة بالوزارة، في الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي لاستعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استعرضت الوزارة التجربة المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ضرورة إبراز التجارب المصرية في المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها "حياة كريمة" في المحافل والاجتماعات الدولية، لاسيما أنها تجربة رائدة وفريدة من نوعها، ليس فقط في حجم المخصصات المالية، ولكن أيضاً في عدد المستفيدين منها والذي يمثل حوالي 58% من سكان مصر، وكذا الدور التنموي الذي تلعبه المُبادرة في تغيير وجه الريف المصري بالكامل.

وأضافت السعيد أن ذلك الاجتماع الدولي يساهم في تقييم التقدم الذي تحرزه الدول في الأهداف المتعلقة بالمياه، وتكون فرصة مناسبة لمناقشة الفرص والتحديات لتسريع تحقيق أهداف عقد العمل الدولي من أجل المياه، مشيرة إلى أنها أيضاً فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا الإطار.