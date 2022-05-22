خبراء الصحة: الفيروس الغدي ما زال هو الاحتمال الأساسي للإصابة بالتهاب الكبد

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن التهاب الكبد الغامض أدى لوفاة سادس طفل أمريكي وسط 180حالة و15 شابًا يحتاجون إلى زراعة كبد.

وقال الدكتور جاي بتلر من مركز السيطرة على الأمراض، عن عدد الوفيات المحدث في إحاطة، ولم يذكر مكان الوفاة أو عمر الطفل الذي مات، العلماء في حيرة من أمرهم بشأن سبب هذه الحالة، لكن العدوى بالفيروس الغدي - الذي يمكن أن يسبب نزلات البرد - هي النظرية الرائدة

كشف مسئولو الصحة، عن وفاة طفل آخر جراء تفشي مرض التهاب الكبد الغامض، ما يرفع الحصيلة الوطنية إلى 6 وفيات.

كشف نائب مدير الأمراض المعدية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن الوفاة في مؤتمر صحفي، قائلاً إنه تم الإبلاغ عنها بعد يوم من تحديث الوكالة لعدد الحالات، ولم يكشف الدكتور جاي بتلر عن مكان الوفاة أو عمر الطفل الذي مات بسبب التهاب الكبد.

سجلت أمريكا أكبر عدد من الوفيات من بين أي دولة حتى الآن، حيث أبلغت إندونيسيا عن 5 حالات وفاة وواحد في كل من فلسطين وأيرلندا، تم اكتشاف ما مجموعه 180 حالة التهاب الكبد في 35 ولاية، مع احتمال اكتشاف المرض في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان، كما تم إجراء 15 عملية زراعة كبد.

تم رصد أكثر من 500 حالة على مستوى العالم في تفشي المرض، معظمها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الأرجح لأن كلا البلدين لديهما أنظمة مراقبة أفضل.

قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن عدوى الفيروس الغدي - التي يمكن أن تسبب نزلات البرد - كانت الفرضية الرئيسية لسبب المرض، على الرغم من أنهم ما زالوا يحققون فيما إذا كانت عدوى كورونا قد لعبت دورًا.

لقد استبعدوا جميعًا النظريات التي تشير إلى أن طفرة في الفيروس قد تسبب المرض، أو أنه قد يكون بسبب التعرض للكلاب الأليفة، لا يوجد دليل على أن لقاح كورونا يسبب التهاب الكبد تم استبعاد الأسباب المعتادة، مثل فيروسات التهاب الكبد A و Bو Cو Dو E

أكد الدكتور بتلر، في الإحاطة إن لديهم حالة وفاة إضافية تم الإبلاغ عنها يوم الخميس، وهي الحالة السادسة التي تسفر عن نتيجة قاتلة.

وأضاف: "تم الإبلاغ عن تلك الحالة أمس، لذا فهي لا تظهر في التقرير الأسبوعي الصادر يوم الأربعاء، لم يذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مكان وقوع أي من الوفيات مستشهدة بـ "قضايا السرية"، على الرغم من الإبلاغ عن واحدة في ولاية ويسكونسن، لا تزال الحالات تصيب الأطفال الذين تبلغ أعمارهم حوالي عامين و "منتشرة جغرافياً" في جميع أنحاء البلاد.

هم أكثر احتمالا في الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان، وهو على الأرجح بسبب وجود عدد أكبر من السكان المعرضين للإصابة هناك، لكن مركز السيطرة على الأمراض أضاف أن الغالبية العظمى من تقارير الحالات التي تلقاها كانت "تاريخية"، مع حدوث القليل جدًا في الشهر الماضي أو نحو ذلك.

من بين 180 تم الإبلاغ عنها حتى الآن، حوالي 13 % من الأسبوعين الماضيين والباقي يعود إلى 7 أشهر.

يقول خبراء بريطانيون إن موجة الحالات في بلادهم - التي كانت أول من اكتشف تفشي المرض - يبدو أنها "بلغت ذروتها، لكن العلماء يقولون إنه من المحتمل أن تستمر بعض الحالات في الظهور خلال الصيف لأن انتقال الفيروس الغدي ليس موسميًا، وبدلاً من ذلك يعتمد على الأشخاص الذين يلامسون الأسطح الملوثة بالبراز.

أكد بتلر، أن مركز السيطرة على الأمراض لا يزال يعتبر الإصابة بالفيروسات الغدية السبب الأكثر احتمالا للحالات، لكن الوكالة كانت تبحث أيضًا في دور كورونا، مشيرة إلى أن موجة الحالات تأتي بعد حوالي عامين من انتشار الوباء.

وقال بتلر، إن الاختبارات كشفت أن المرضى أصيبوا بعدة سلالات مختلفة من الفيروس الغدي من النوع 41، مما يشير إلى أن السبب وراء ذلك لم يكن تغيرًا في الفيروس.

تشمل الأعراض آلام العضلات والحمى والغثيان والإرهاق واليرقان - أو اصفرار العينين أو الجلد، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى آلام في البطن.