62 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا وسط إجراءات تأمينية

المنيا-حسن عبد الغفار

بدأ صباح اليوم، 62730 طالبا وطالبة، أداء امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات رقابية، وأمنية مشددة.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تسكين جميع اللجان وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابة على جميع اللجان، وفقا لتعليمات مراقبة الامتحانات .

وأضاف وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب الذين يؤدون يؤدي الامتحان هذا العام 62730 طالبا وطالبة، بينهم 26025 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و20975 بالتعليم التجاري، و14708 زراعي، و605 بالمزدوج، و318 بالفندقي، و99 متقدم تجاري.