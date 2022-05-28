302 لجنة و44 استراحة مراقبين.. انطلاق امتحانات الدبلومات بالشرقية.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "تجهيز 302 لجنة و44 استراحة مراقبين.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية.. بث مباشر"، رصد فيه أجواء انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة، حيث يؤدون امتحان اللغة العربية بالفترة الأولى والتربية الدينية بالفترة الثانية.

وتوافد الطلاب علي اللجان وعددها 302 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية، شملت دبلوم "تجارى، صناعى، زراعى، فندقى"، حيث يبلغ 71 ألفا و962 طالبا وطالبة مقسمين إلى 37 ألفا و528 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري والفندقي و28 ألفا و783 طالبا وطالبة بالثانوي الصناعي و5 آلاف و651 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي وذلك أمام 302 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان شكلت غرفة العمليات المشرفة علي الامتحانات ، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأكد المحافظ ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة، ورؤساء المراكز والمدن ، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول، والعمل على منع الغش، وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحى، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة داخل اللجان والاستراحات المخصصة لاستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان وكذلك الاستراحات حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .