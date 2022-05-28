تفتيش ذاتى.. إجراءات مشددة قبل بدء امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

توافد طلاب وطالبات الدبلومات الفنية على لجان الامتحانات بمحافظة الغربية لاداء أول امتحانات الدبلومات الفنية وسط اجراءات مشددة، حيث يبلغ عدد الطلبة ممن لهم حق اداء الامتحانات هذا العام 40827 طالبا وطالبة داخل 136 لجنة موزعين على مستوي الإدارات التعليمية العشر.

ورصد اليوم السابع الإجراءات الاحترازية المتبعة قبل دخول الطلبة للجان، حيث تم استخدام العصا الالكترونية في التفتيش للكشف عن أجهزة المحمول وأدوات الغش، وأيضا كاشف الحرارة لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع الكمامات على كل طالب، وتطهير الايدي بالكحول.

كانت مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد اعلنت استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلومات الفنية بالغربية بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) 40827 طالبا / طالبة والمقرر امتحانهم في (136 ) لجنة.

وأوضح بيان المديرية أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش عدد 24 استراحة بسعة 762 سرير (سيدات - رجال) لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والمقدرين في الإدارات العشر والتأكيد على نظافتها وتوفير سبل الإعاشة بها، وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية.

واشار البيان انه تم الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات لسرعة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة الامتحانات وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحان.

كما تم التواصل مع جميع رؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لتذليل أي عقبات واستكمال تشكيل أعضاء لجان سير الامتحانات وقبول الاعتذارات للسادة أعضاء لجان سير الامتحانات وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأوضح البيان انه تم التواصل مع رؤساء لجان سير الامتحانات والمراقبين الأوائل للتأكد من الانتهاء من جاهزية مقار لجان سير الامتحان من أثاث وصيانة بسيطة والالتزام بأعداد الطلبة داخل كل لجنة بما يحقق التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تم التواصل مع مديرو العموم بالإدارات وذلك لتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لأداء الطلاب الامتحانات التحريرية وتوفير جميع وسائل الحفاظ على سير الامتحانات والمناخ المناسب لأداء الامتحانات.

إلي جانب التنسيق مع جميع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المباني والمنشآت التي تعقد بها لجان الامتحانات بالإضافة إلى تأمين لجان النظام والمراقبة بالقطاع.

ووفرت المديرية 300 عصا إلكترونية، للكشف عن الأجهزة المحمولة بواقع 2 عصا بكل لجنة، بالإضافة إلى 2 كاشف حرارة لكل لجنة لقياس درجة حرارة الطلاب، وقد تم تسليمها جميعا إلى لجان السير.

كما تم توفير زائرة صحية لكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي.

وتم التأكيد على عدم اصطحاب المحمول نهائياً للطلاب والعاملين مع ضرورة تفتيش الطلاب والتأكد من عدم اصطحاب المحمول.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالغربية جميع الطلاب، بضرورة الالتزام بتعليمات الامتحانات، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة الكترونية تساعد على الغش، حيث من يثبت عليه أي محاولات للغش، يطبق عليه القرار المنظم لأعمال الامتحانات، والذي يصل إلى إلغاء المادة والحرمان من الامتحان واعتباره عام رسوب.