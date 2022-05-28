وزير الرى: كافة مشروعات وإجراءات الوزارة تهدف لخدمة المزارعين بالمقام الأول

كتبت ــ أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح عبد العاطى، أن الوزارة لا تدخر جهداً في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول.

وأشار إلى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وخلال شهر مايو الجارى وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بتضرر أهالي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بسبب تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة ببحر شبين بداية من كوبري عمر أفندي حتى كوبري مبارك، وفور تلقي الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى الواقع على بحر شبين المار بمدينة شبين الكوم، حيث تم على الفور تطهير المجرى المائي وحسم الشكوى.

وفي محافظة الشرقية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر بعض المواطنين بقرية قاويشة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك بسبب تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بترعة الجزيرة السفلى، وفور تلقي الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى الواقع أمام وخلف حجز ك 2 على ترعة الجزيرة السفلى، حيث تم على الفور تطهير المجرى المائي وحسم الشكوى.

وفي محافظة الجيزة، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر الأهالي بقرية ميت رهينة بسبب تراكم القمامة والمخلفات بمصرف المحيط، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة بإصدار أمر تطهير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، حيث تم الدفع بحفار لتطهير المصرف ورفع تلك القمامة وإزالة أسباب الشكوى.

وفي محافظة القليوبية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر بعض من الاهالي بقرية المنايل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية بسبب تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بترعة المنايل، وفور تلقي الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة، وتم على الفور الدفع بحفار إلى الترعة ورفع كافة المخلفات والقمامة وتطهير المجرى المائي وحسم الشكوى.

جدير بالذكر، أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر إبريل 2022 بلغت (97 %) ، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة (683) شكوى وطلب واستغاثة.