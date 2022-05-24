الرى تكثف جهودها فى توجيه الإدارات المركزية بسرعة الاستجابة للمواطنين وإزالة أسباب شكاواهم

كتبت أسماء نصار

وجهت وزارة الموارد المائية و الري الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بشأن سرعة سرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بتضرر أهالي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة ببحر شبين بداية من كوبري عمر أفندي حتى كوبري مبارك، الآمر الذي يتسبب في الإضرار بالصحة العامة وتلوث مياه الشرب ومياه الري.

فور تلقي الشكوى فقد تم تكليف الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعليه فقد تم توجيه الإدارة المختصة وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن الشكوى تقع على بحر شبين المار بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من ك. ٤١ حتى ك ٤٩ والمسافه موضوع الشكوى تبدأ من ك 14 حتى ك 42 ، وقد تم تشغيلها ونظافتها وحسم الشكوى وإزالة أسبابها، علما بأنه يتم تطهير المجرى المائي محل الشكوى دوريا أو كلما تطلب الآمر.

وفي سياق متصل وجهت وزارة الموارد المائية والري الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر بعض المواطنين بقرية قاويشة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك بسبب تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بترعة الجزيرة السفلى، الآمر الذي يتسبب في الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

فور تلقي الشكوى وجهت وزارة الموارد المائية والري الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية ببحث ودارسة شكوى المواطن، وبالمعاينة علي الطبيعة تبين أن موضوع الشكوى هو تراكم القمامة أمام وخلف حجز ك ٢ على ترعة الجزيرة السفلى وذلك نتيجة السلوك الخاطئ للمواطنين بالقاء القمامة في مجري الترعة وقد تم توجيه مقاول التأهيل برفعها وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

في حين وجهت وزارة الموارد المائية والري الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة بسرعة التفاعل مع شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى تضرر الأهالي بقرية ميت رهينة بسبب تراكم القمامة والمخلفات بمصرف المحيط.

وفي هذا الإطار وفور تلقي الشكوى فقد تم تكليف الإدارة المختصة بإصدار آمر تطهير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، علما بأن موضوع الشكوي يقع على مصرف ٦ المحيط والذى يتم صيانته بصفة دورية طبقا لخطة عمل الإدارة، ويمكن الإشارة إلى أن سبب الشكوى يرجع إلى أن بعض الاهالى يقومون بالقاء القمامه بالمصرف نظرا لقلة الوعي الثقافي لديهم، وقد بدأت إحدي الجمعيات الاهلية بالتنسيق مع الوحده المحلية بتلك المنطقة بالبدء في إنشاء منظومة لجمع القمامة، وحسما للشكوى فقد تم الدفع بحفار و تشغيل المصرف ورفع تلك القمامة وإزالة أسباب الشكوى.

وفي ذات الوقت وجهت وزارة الموارد المائية والري الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية بسرعة بحث شكوى أخرى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى تضرر بعض من الاهالي بقرية المنايل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية بسبب تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بترعة المنايل.

وفي هذا الإطار تولت أجهزة الوزارة المختصة ببحث ودارسة الشكوى، ومن خلال المعاينة على الطبيعة بمعرفة تفتيش رى قبلى القليوبية تبين أن موقع الشكوى يقع على ترعة المنايل ك 2.000 أمام تغطية قرية المنايل مركز الخانكه، علما بأن الترعة محل الشكوى قد تم تأهيلها ضمن المشروع الرئاسي لتبطين وتأهيل الترع بدائرة الإدارة العامة لرى القليوبية، وأن القمامة والمخلفات الموجودة هى عبارة عن ناتج مخلفات وقمامة للاهالى من القرى التى تمر بها الترعة، وذلك نتيجة ضعف الوعى لدى بعض المواطنين وانتهاج السلوكيات الخاطئة.

وفي هذا السياق فقد تم الدفع بحفار إلى الترعة ورفع كافة المخلفات والقمامة، وكذا تطهير وتنظيف الجزء محل الشكوى ونقل الناتج على الفور وحسم الشكوى وإزالة أسبابها، علما بأن ن أجهزة وزارة الموارد المائية والري لا تألوا جهدا فى رفع ونقل ناتج تطهير أو قمامة موجودة داخل أو على جسور المجارى المائية حفاظا على صحة المواطنين ولضمان توصيل المياه لنهايات الترع.