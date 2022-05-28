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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكى لبحث المستجدات الدولية والإقليمية

السبت، 28 مايو 2022 05:56 م
وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكى لبحث المستجدات الدولية والإقليمية شكرى وبلينكين
كتب أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تم تناول مجمل أُطر علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
 
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام، والسعي لمواصلة تعزيزها في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال تناول أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن تداعيات الأزمات الدولية الجارية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في دول العالم، وضرورة العمل المشترك للحد من تبعاتها.
 
كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.
 
 

اخبار مصر

وزير الخارجية

سامح شكري

وزير خارجيه امريكا


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