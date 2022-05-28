وزير التعليم العالى: لا صحة لفرض رسوم ضريبية على الطلاب

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الشائعات تنشط مع دخول الامتحانات أو بداية العام الدراسى الجديد، أو عندما يكون هناك حدث هام، ولذلك نعمل على الرد على هذه الشائعات بشكل سريع قبل انتشارها وإثارة البلبلة، وتابع: "إحنا مش بنلاحق الرد على الشائعات ولذلك فى جهاز مخصص للرد عليها بشكل سريع حتى لا يتم نشرها بشكل يسبب بلبلة".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن التعليم يسير بشكل منتظم داخل الجامعات المصرية، نافياً ما يتردد بشأن فرض أية رسوم ضريبية على الطلاب.

وتعليقاً على الطلاب العائدين من أوكرانيا، قال وزير التعليم العالى، إنه وفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة الحفاظ على أبناء مصر العائدين من أوكرانيا، تم تشكيل لجنة من أجل وضع ضوابط وشروط معينة يتم من خلالها استيعاب هؤلاء بالجامعات المصرية وصدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت "عبد الغفار"، إلى أن 99% من هؤلاء الطلاب من قطاعى التعليم الطبى والهندسى، وتم عمل اختبارات لهم، وتم تحديد مستوياتهم، وجارى الآن عمل اختبارات لمن تخلف عن المرحلة الأولى، وتابع:" تعاملنا مع هذه الأزمة بقدر كبير من الحرفية من أجل تحقيق العدالة للطلاب والحفاظ على المنظومة التعليمية".

وأكد "عبد الغفار"، أن الدولة المصرية أدارت أزمة كورونا بحرفية وشكل علمى كبير، ومتابعة دقيقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحيث كنا نسير فى طريق التنمية دون توقف والحفاظ على صحة المواطنين من خلال استخدام المنظومة الطبية الضخمة بمصر، وتابع:" كان هناك عقل شديد فى إدارة الأزمة وتم توفير كافة أنواع اللقاحات وتوسعنا فيها وأنفقنا مليارات من العملة الصعبة حتى أصبح لدينا احتياطى استراتيجى يكفى لمدة سنة جاية ".

وأكد "عبد الغفار"، أن إصابات كورونا فى أدنى مستوى لها منذ الجائحة، وتابع:" منحنى كورونا فى أدنى مستوياته هذه الفترة"، لافتاً إلى أنه سيتم وقف إعلان إصابات كورونا الأسبوعى.

ومن حيث اللقاح المصرى، قال الوزير، إنه فى المرحلة الثانية فى التجارب الإكلينيكية والنتائج مبشرة حتى الآن ونتمنى مع نهاية العام سيكون هناك نتائج كبيرة.

وفى سياق آخر قال "عبد الغفار"، إن معدلات انتشار فيروس جدرى القرود بسيط وهو من نوعية "dna"، وليس متحور، موضحاً أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعاقد على لقاحات جدرى القرود، مشدداً على أنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة به فى مصر.