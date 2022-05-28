هل يمكنك القيادة فى حال الإصابة بمرض التصلب العصبى المتعدد؟

كتب - حسام الشقويرى

التصلب المتعدد (MS) هو مرض مزمن يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية، يحدث عندما يهاجم جهازك المناعي مادة دهنية حول أعصابك تسمى المايلين ، مما يضر بقدرة أعصابك على نقل الإشارات الكهربائية، ويمكن للعديد من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد القيادة بشكل طبيعي ، لكن قد يحتاج آخرون إلى معدات تكيفية، قد يضطر بعض الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد إلى التوقف عن القيادة تمامًا لأسباب تتعلق بالسلامة، وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت القيادة آمنة بالنسبة لك هي الحصول على تقييم من قبل أخصائي إعادة تأهيل القيادة، حسبما نشر موقع healthline

ويمكن أن يؤثر التصلب المتعدد على ردود أفعالك وقوتك وحركتك بمرور الوقت ، وفقًا لـ المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية إذا أصبحت هذه التغييرات كبيرة بما يكفي ، فقد يكون من الصعب أو المستحيل بالنسبة لك القيادة بأمان ، ولا يمنعك تشخيص إصابتك بمرض التصلب العصبي المتعدد من القيادة قانونًا، و تختلف اللوائح باختلاف الدولة ، لكن معظمها يتطلب منك الكشف عن أي شروط قد تؤثر على قدرتك على القيادة ، بما في ذلك MS.

وتشمل الأعراض المرتبطة بمرض التصلب العصبي المتعدد التي يمكن أن تؤثر على القيادة ما يلي:

إعياء

ضعف العضلات أو التشنجات

فقدان التنسيق بين اليدين أو القدمين

وقت رد الفعل البطيء

النوبات

فقدان الذاكرة على المدى القصير

الارتباك

النسيان

تركيز ضعيف

عدم القدرة على تعدد المهام

تغيرات في المزاج

ويمكن أن تتسبب الأعراض الجسدية في صعوبة تشغيل دواسات الوقود والفرامل في سيارتك أو قلب العجلة أو استخدام ذراع نقل السرعات، و يمكن أن تسبب الأعراض المعرفية رد فعل بطيئًا ، أو تجعلك تضيع ، أو تزيد من صعوبة تنظيم العواطف، وقد يكون لبعض أدوية التصلب المتعدد أيضًا آثار جانبية ، مثل النعاس أو ضعف التركيز. قد تساهم هذه الآثار الجانبية في ضعف القيادة.

وفي بعض الأحيان ، قد تعتبر القيادة غير آمنة أثناء تفجر مرض التصلب العصبي المتعدد ولكنها آمنة خلال فترات أخرى. النوبات هي فترات تكون فيها الأعراض سيئة بشكل خاص. غالبًا ما تسوء أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد عندما تكون متوترًا أو مريضًا.