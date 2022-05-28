ننشر صورة عامل الدليفرى ضحية السير عكس الاتجاه بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

حصل "اليوم السابع" على صورة عامل الدليفري، ضحية السير عكس الاتجاه، الذي تسبب قائد سيارة ملاكي في مصرعه، أعلى كوبري القصبجي في منطقة المنيب بالجيزة، خلال توصيل الضحية أحد الطلبات لعميل بالمطعم، الذي يعمل به.

وكشف أفراد أسرة عامل الدليفري الضحية، كواليس وتفاصيل الحادث، فذكر شقيقه أن المجني عليه "عمر" خلال عمله في توصيل طلب لأحد زبائن المطعم، الذي يعمل به، وخلال نزوله من كوبري القصبجي بالمنيب، فوجئ بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه تصطدم به.

أضاف شقيق الضحية، أن المتهم تركه ينزف وغارقا في دمائه وفر هاربا بسيارته، وتم نقل شقيقه إلى المستشفى مصابا بنزيف وارتجاج بالمخ، وكسور بالجمجمة، وأنحاء جسده، وفقد وعيه في غيبوبة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم عقب ذلك وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وطالب شقيق المجني عليه، بالحصول على حق الضحية، ومحاسبة المتهم الذي تسبب في إنهاء حياة شقيقه، الذي كان يسعى للقمة عيشه.

وتسبب قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه في مصرع عامل دليفري، حيث صدمه خلال قيادته دراجة بخارية أثناء عمله، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب في حادث تصادم بمنطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أنه خلال قيادة شاب دراجة بخارية، أثناء عمله في توصيل الطلبات "دليفري "، فوجىء بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه تصطدم به، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تمكن رجال المباحث من القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.