اليوم السابع
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ناجى علوان: الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالصعيد فى مواعيدها

السبت، 28 مايو 2022 09:10 م
ناجى علوان: الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالصعيد فى مواعيدها المهندس ناجى علوان
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ عشرات المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تصل تكاليفها لنحو 900 مليار جنيه في مختلف المراكز والقرى المصرية في كل المحافظات، حيث تتولى شركات قطاع الأعمال التابعة للقابضة للتشييد والتعمير تنفيذ مشروعات بنحو 20 مليار جنيه أغلبها في محافظات الصعيد.

وكشف المهندس ناجى علوان، مساعد الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للمرافق بشركة العبد العامة، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، إن العديد من المشروعات تم تنفيذها بنسبة 100% على الرغم من وجود انتخابات عمالية  ستجرى يوم الاثنين المقبل وهناك العديد من المرشحين، إلا أن العمل منتظم ويتم وفق الجداول المخططة للمشروعات، ولا سيما إن هناك انضباطا كاملا فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة التي تحظى بأولوية أولى للشركات الشقيقة وفق توجيهات المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير.

أضاف أن أبرز المشروعات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة من خلال "العبد" 102 مشروعا بمحافظات الجمهورية المختلفة تخدم  86 قرية و15 مركزا بمختلف محافظات الجمهورية ما بين (21) قرية بمحافظة البحيرة وقريتان بمحافظة الغربية وعدد (3) قرية بمحافظة المنوفية و15 قرية بمحافظة المنيا و26 قرية بمحافظة سوهاج وعدد (8) بمحافظة قنا وعدد (11) قرية بمحافظة أسوان، وذلك بقيمة 6.3 مليار جنيه.


مبادرة حياة كريمة

الصعيد

قرى حياة كريمة

ناجى علوان

العبد العامة للمقاولات


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