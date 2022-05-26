اليوم السابع
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قطاع الأعمال: تطوير شركات الأسمدة وتوجه محلى نحو الأمونيا الخضراء

الخميس، 26 مايو 2022 04:00 ص
قطاع الأعمال: تطوير شركات الأسمدة وتوجه محلى نحو الأمونيا الخضراء مصانع كيما أسوان - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام ، ان عملية تطوير شركات الأسمدة مستمرة ولا سيما فيما يتعلق لدراسات تطوير مصانع الدلتا للأسمدة وكيما 1 والنصر الأسمدة بالسويس ، لافتة أن الأسمدة تمثل جانبا مهما من الصادرات المصرية ومصدر مهم للعملة الصعبة .
 
أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هناك توجه محلى نحو التوسع فى تصنيع الامونيا الخضراء، فى ظل تلويح الاتحاد الاوروبى، بوقف استيراد الأسمدة التقليدية، بهدف خفض انبعاثات الكربون الملوثة للبيئة، وبالتالى ومنها لوقف صادرات مصر لدول الاتحاد سيتم تدشين مشروعات أمونيا خضراء مستقبلا.
 
يشار إلى أن أبرز مشروع لتصنيع الأمونيا الخضراء سيتم فى شركة النصر للأسمدة بالسويس من خلال شركة خاصة قاربت علي إنهاء كافة إجراءات المشروع بنحو 600 مليون دولار.

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