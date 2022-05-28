اليوم السابع
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نائب وزير التعليم للمراقبين بلجان الدبلومات: أهم حاجة منع التليفونات.. صور

السبت، 28 مايو 2022 10:00 ص
نائب وزير التعليم للمراقبين بلجان الدبلومات: أهم حاجة منع التليفونات.. صور امتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

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وجه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، المراقبين والملاحظين بلجان امتحانات الدبلومات الفنية بعدم السماح بدخول المحمول باللجان ، قائلا: أهم حاجة التليفون المحمول ميدخلش اللجنة، كما وجه بتوفير الهدوء للطلاب.
 
وتابع نائب الوزير خلال تفقده لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية الفندقية نظام 5 سنوات: حتى لو الأسئلة خرجت الطالب مش هيعرف يغش طالما مش مذاكر كويس.
 
من جانبه قال الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، إنه يتم التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول وحيازة المحمول مسئولية الطالب وولى أمره فى حالة ضياعه، لافتة إلى أن هناك استقرار فى اللجان الامتحانية والطلاب يؤدون الامتحانات فى هدوء وانضباط.
 
ورافق نائب الوزير هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى والسيد عاشور محمد مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية.
 
 
فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفني السبت 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.
 
 
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.  
 
 
وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.
 
 
وأكدت الوزارة أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.
 
وكانت الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انطلقت السبت 21 مايو الجارى.
 
 
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