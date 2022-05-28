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مصرع 11 شخصا وانقطاع الكهرباء عن 60 ألف منزل جراء عاصفة ضربت شرق كندا

السبت، 28 مايو 2022 11:24 م
مصرع 11 شخصا وانقطاع الكهرباء عن 60 ألف منزل جراء عاصفة ضربت شرق كندا عواصف
كتب محمد جمال

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أفادت قناة "جلوبال نيوز" الكندية بمصرع 11 شخصا جراء عاصفة ضربت شرق البلاد وتسببت بانقطاع التيار الكهربائى عن حوالى 60 ألف منزل ومؤسسة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأوضحت القناة أن "أكثر من 60 ألف منزل ومنشأة في كيبيك وأونتاريو سيبقون بدون كهرباء لمدة أسبوع، بسبب عدم تمكن طواقم الطوارئ من إصلاح خطوط الكهرباء التى تضررت خلال عاصفة رعدية ضربت المطنقة في 21 مايو الحالي".

وأشارت إلى أن حوالى 19000 شخص يعانون من انقطاع كهرباء، فيما تغيب طلاب حوالي 20 مدرسة عن الحضور لمدة أسبوع كامل.

ولفتت إلى أن طواقم الطوارئ وصلت من مقاطعات كندا الأخرى إلى كيبيك وأونتاريو لإصلاح الشبكات الكهربائية المتضررة.

وأوضحت أن سقوط الأشجار أدى إلى مصرع 11 شخصا.


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