اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالمنيا

السبت، 28 مايو 2022 10:55 ص
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الزراعى مصر أسوان شمال كمين بنى أحمد، وجار إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على الطريق الزراعى مصر أسوان، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام.

وأفادت التحريات الأولية، بأن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة، وقد تسبب الحادث فى سقوط إحدى السيارتين فى ترعة جانبية وجار رفعها وإزالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإحالته الى النيابة لتباشر التحقيقات.

 

 


مرور المنيا

حادث تصادم

مديرية الامن

اخبار المنيا

محافظة المنيا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة