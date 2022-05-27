مصرع شخصين فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالعاشر من رمضان

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة السويس.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان بوصول جثتين لشابين، سائقين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين في الطريق الإقليمي.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الإقليمي، في الاتجاه المؤدي إلى محافظة السويس، ما أسفر عن مصرع قائدي السيارتين.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.