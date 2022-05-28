مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

شهدت منطقة العلو بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، مصرع شاب في العقد الرابع من العمر، بعدما صدمه قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد بمنطقة العلو.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أنه أثناء عبور شاب للقضبان صدمه القطار ولقي حتفه في الحال، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة.