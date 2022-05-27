حبس 3 متهمين بينهم سيدتين استولوا على أموال مواطنين في طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس سيدة، وزوجها، ووالدتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية، مقابل أرباح شهرية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تمكنت من إلقاء القبض على سيدة وزوجها ووالدتها، وذلك لاتهامهم بالنصب على أكثر من 5 مواطنين بقرية صناديد مركز طنطا، وجمع مليون و350 ألف جنيه منهم بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل فوائد تصل لـ30%.
كان الضحايا قد تقدموا ببلاغات ضد المتهمين بعدما تحصلوا على أموالهم والنصب عليهم، وحصول الضحايا على إيصالات أمانة من المتهمين، وعقب تقنيين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة واصدرت قرارها المتقدم.
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