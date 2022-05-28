محافظ بنى سويف: انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية داخل 113 لجنة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم سير أعمال امتحانات "النظري" لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022 ، حيث يؤدي أكثر من 30 ألف طالباً وطالبة الامتحانات أمام 113 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،وذلك للاطمئنان على توافر كافة التسهيلات لنجاح عملية الامتحان ، التي بدأت اليوم السبت 28 مايو الجاري وتختتم في الـ 9 من يونية المقبل.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب، مؤكدا أهمية متابعة توافر كافة أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة تزامنا مع دخول فصل الصيف.

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات قد انطلقت اليوم في جميع التخصصات (زراعي ، صناعي ، تجاري) بواقع : 67 لجنة للقطاع الصناعي ، و25 لجنة للتجاري، و20 لجنة زراعي ، ولجنة فندقي، مشيراً إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وإدارات التعليم بالمراكز لتلقى أى شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، والتي يتم رفعها لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل السريع مع أية مواقف طارئة ، منوها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين خطوط سير ولجان الامتحانات ومراكز توزيع ورق الأسئلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى تفقده "اليوم" لعدد من اللجان بإدارة تعليم بني سويف للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات ،حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية وضوابط أداء الامتحانات وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ، فضلا عن الاطئمنان على مستوى الامتحان وجودة الطباعة والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب