اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بطنطا

السبت، 28 مايو 2022 01:00 م
محافظ الغربية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بطنطا محافظ الغربية يتفقد لجان الامتحانات
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة في التربية والتعليم، أداء طلاب التعليم الفني لامتحان مادة اللغة العربية في مدرستي طنطا النسيجية وطنطا الفنية التجارية المتقدمة.

وأطمئن المحافظ على سير الامتحانات دون وجود أي معوقات، حيث يؤدي 40827 طالب وطالبة من طلبة الدبلومات الفنية بالغربية بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، الامتحانات داخل 136 لجنة بداية من السبت الموافق 28/ 5/ 2022 وحتى الخميس 9 /6/ 2022.

وخلال الجولة أطمئن المحافظ على جاهزية مقار لجان الامتحان من أثاث وصيانة بسيطة والالتزام بأعداد الطلبة داخل كل لجنة بما يحقق التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشدداً على عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية تساعد على الغش

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس، والتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات طارئة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز وفرش عدد 24 استراحة بسعة 762 سرير (سيدات - رجال) للسادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مشيراً إلى التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة الامتحانات وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحان.

 

 

 


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