محافظ المنوفية يتابع رصف الكورنيش ويتفقد مواقع مقترحة لإقامة أسواق نموذجية

المنوفية - محمد فتحى

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة، بتفقد أعمال الرصف بطريق كورنيش بركة السبع، بطول 520 م تقريباً بنسبة تنفيذ 85 %، رافقه نائبه محمد موسي، ومدير مديرية الطرق، ومدير وحدة الرصف بالمحافظة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

وتابع المحافظ أعمال فرد طبقة الرصف بطريق كورنيش بركة السبع، بداية من مزلقان السكة الحديد وحتي منطقة اللواء أحمد رشدي، تمهيداً لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية، و سيتم نهو أعمال الرصف بالطريق بنهاية الأسبوع الحالي ،حيث تم الإنتهاء من إزالة الأرصفة والإشغالات القديمة ضمن خطة أعمال توسعة وتطوير المنطقة ، وقد تم الإنتهاء من الوصلات الكهربائية بالجزيرة الوسطى الجديدة تمهيداً للبدء فى تركيب أعمدة ديكورية جديدة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة ، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة بوضع تصور لتطوير الجانب الأخر للكورنيش بالبر الشرقي خلف العمارات السكنية ضمن أعمال التطوير ، مشدداً برفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة بنطاق المدينة وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع خلال الأسبوع القادم مع وضع صناديق قمامة لإستيعاب التجمعات اليومية، وكذا وضع تصور لتطوير إمتداد شارع الكورنيش بطول سور إستاد أحمد رشدي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المدينة وتجميله لجعله متنفساً للأهالي .

وقد أضاف رئيس المدينة أنه تم الإنتهاء من رصف وتطوير (19) شارع بمتفرعاتهم بمختلف أنحاء المدينة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بركة السبع بنسبة تنفيذ 100 % وإجمالي تكلفة 39,500 مليون جنيه ، حيث تم رصف شارع مدرسة الصنايع وخلف المساكن والتفريعات خلف شركة الكهرباء ومنطقة موسي العليمي ، الشوادي ، العوامرية ، سوق الخميس ، تفريعات شارع المحكمة وشارع الزراعة وشارع عبد المنعم رياض ، شارع بورسعيد حتى مساكن السيد نصر وشوارع المساكن ، وكذا شارع كريم الدين والبريدوالمدارس ،شارع محمد البلشي مع شارع الثورة حتى محطة الوقود ، وإستكمال شارع جواد حسنى خلف المستشفى وتفريعاته ربطاً بطريق كفر عليم ، طريق النصر من مزلقان السكة الحديد حتى لوحة مدخل المدينة ، الشوارع المقابلة للمستشفى المركزى والمؤدية لطريق كفر الحاج داود .

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدة مواقع مقترحة لإقامة عدد من المشروعات الخدمية لخدمة أهالي المركز ، حيث تفقد موقع لإقامة سوق الجملة بـ 20 باكية علي مساحة 800م2 وبتكلفة 2 مليون جنيه ، كما تفقد المحافظ منطقة الحرفيين بطريق الروضة القديمة لإنشاء 20 ورشة علي مساحة 800م2 وبتكلفة 2 مليون جنيه ، بالإضافة الي منطقة الأكشاك وعدد من المقترحات لتطوير المنطقة ، هذا وقد وجه المحافظ بإعداد إجتماع يوم الأثنين القادم بالديوان العام مع الجهات المعنية بشأن مناقشة الرؤي والتصورات المقترحة لإقامة عدد من المشروعات التنموية بمدينة بركة السبع للمساهمة في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

واختتم المحافظ جولته بتفقد الشونة الأسمنتية ببركة السبع بمدخل طريق شنتنا الحجر وذلك للإطمئنان علي انتظام سير عمل لجان الاستلام والتوريد ومطابقتها للاشتراطات والضوابط، موجهاً القائمين علي الأعمال بتكثيف الجهود لاستيعاب كافة الكميات الموردة من الأقماح ونقلها أول بأول الي الصوامع المجاورة وصوامع قويسنا الجديدة وعقب تشغيلها وإستمع المحافظ لشكوي مواطن يلتمس إقامة عدة مطبات صناعية علي طريق كفر عليم لتهدئة سرعة السيارات حفاظاً علي أمن وسلامة المواطنين ، وعلي الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بإتخاذ إجراءات عاجلة حيال الشكوى .