اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: إنهاء 65% من خطة رصف الطرق بنطاق حى منتزه ثان.. صور

السبت، 28 مايو 2022 11:50 ص
محافظ الإسكندرية: إنهاء 65% من خطة رصف الطرق بنطاق حى منتزه ثان.. صور رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لاصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي منتزه ثان بنسبة تنفيذ بلغت 65%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم  بالحي بتكلفة إجمالية تقدر 15 مليون جنية، تلبية لاحتياجات أهالي حي منتزه ثان

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من رصف شارع الاسكان الصناعي من قسم منتزه ثان وحتى معهد أبو الدهب بنسبة 100%، وجاري العمل في شوارع (شارع 25 مستشارين بداية من فتح الله – و كذا شارع 25 بحرية بداية من مزلقان البحرية وحتى شارع 25 مستشارين- وكذلك يجري العمل على مفترعات شارع جمال عبد الناصر قبلي حتى ملك حفنى بحري بمتفرعاته وهي شارع مويتانيا –و شارع البوستة القديمة- وشارع حسن شفيق).

 

 

رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (6)
رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (6)

 

رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (7)
رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (7)

 

رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (1)
رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (1)

 

رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (2)
رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (2)

 

رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (3)
رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (3)

 

رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (4)
رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (4)

 

رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (5)
رفع كفاءة الطرق بالاسكندرية (5)

 

 

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

رصف الطرق


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