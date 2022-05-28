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مباشر من جبال الأقصر المشتعلة.. هنا يتم تجفيف الفلفل الحار.. لايف

السبت، 28 مايو 2022 01:18 م
مباشر من جبال الأقصر المشتعلة.. هنا يتم تجفيف الفلفل الحار.. لايف تجفيف الفلفل الحار
الأقصر - أحمد مرعى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، رصد خلاله فعاليات موسم تجفيف الفلفل الحار الأخضر والأحمر، والتى انطلقت لأول مرة في محافظة الأقصر بالتجفيف الشمسى للفلفل للتصدير للخارج.

 

وفي هذا الصدد يقول المهندس عبد الكريم دياب رئيس مجلس إدارة وحدة الحاصلات الزراعية في قرية طفنيس المطاعنة بمحافظة الأقصر، إنه تم البدء لأول مرة في عمليات مشروع تجفيف الفلفل الحار لتصديره للخارج، حيث أنه تم التعاقد مع شركات أمريكية وأوروبية لتصدير الفلفل الحار لها بعد تجفيفه في الشمس بجبال مدينة إسنا.

ويضيف المهندس عبد الكريم دياب لليوم السابع، أن المشروع يشارك فيه فريق من المهندسين والعمال والفتيات بصورة يومية من 8 صباحاً وحتى الخامسة مساء، حيث تشمل مراحل العمل شقين تجفيف وتخليل، ويتم التعاقد على الفلفل الحار ثم الفصل والتنظيف وبعدها الفرز للون الأخضر والأحمر وغيرها، ثم التقطيع الآلي حتى نشر الفلفل الحار على المناشر.

 

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اخبار الاقصر

تجفيف الفلفل الحار

اخبار اليوم

تصدير الفلفل الحار للخارج

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