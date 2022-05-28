ما هى حساسية الأسماك؟.. وكيف يمكنك التعامل معها؟

كتبت إيناس البنا

يعاني بعض الأشخاص من أنواع غريبة من الحساسية ومن ضمنها رد فعل التحسسي عند تناول الأسماك ويعرف باسم حساسية الأسماك، تشمل بعض أعراض حساسية الأسماك طفح جلدي والصداع والحساسية المفرطة والغثيان وانسداد الأنف، قد يكون لدى الأشخاص حساسية تجاه نوع واحد أو أكثر من أنواع الأسماك.

وفقا لموقع " eatingwell" ينصح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأسماك بتوخي الحذر عند تناول الأسماك.

كيفية إدارة حساسية الأسماك

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب الحساسية تجاه الأسماك:

عند الذهاب إلى المطاعم، تأكد من إخبارهم عن حساسية الأسماك لديك لمنع أي مكونات غير مرغوب فيها من الوصول إلى طبقك .

حتى إذا كنت لا تطلب طعامًا يعتمد على الأسماك، فهناك احتمال لتلامس المكونات، لمنع ذلك، ابتعد عن المطاعم التي تقدم المأكولات البحرية .

عند الخروج، حاول حمل طعامك لأسباب تتعلق بالسلامة، تذكر دائمًا أن يكون لديك خطة بديلة، ولا تنس التخطيط لرحلة مطعمك مسبقًا، وفحص قائمة المطعم جيدًا قبل زيارته .

تأتي حالات الطوارئ دائمًا دون سابق إنذار، لذلك، تذكر دائمًا أن تأخذ جرعة الأدرينالين معك.

علامات وأعراض حساسية الأسماك

في كل مرة يأكل فيها الشخص الأسماك، يعتقد الجسم أن هذه البروتينات ضارة وتطلق مواد كيميائية مثل الهستامين، هذا يمكن أن يسبب أعراض مثل:

-الصفير.

-مشكلة في التنفس.

-السعال.

-بحة في الصوت.

-ضيق الحلق.

-ألم البطن.

-القيء.

-الإسهال.

-حكة أو تورم العينين.

-قشعريرة.

-بقع حمراء.

-تورم.