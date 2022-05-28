ماذا تعرف عن التأمين الزراعي وفرصه في الأسواق الناشئة؟

كتب عبد الحليم سالم

استعرض الاتحاد المصري للتأمين، من خلال نشرته الأسبوعية، ما دار في ندوة التأمين الزراعي، التي عقدت بعنوان: "التأمين الزراعي.. الفرص والتحديات في الأسواق الناشئة"، حيث تناولت الندوة العديد من الموضوعات، منها السوق العالمي والسوق الأفريقي للتأمين الزراعي، والأخطار التي يواجهها التأمين الزراعي.

س: ما أبرز مخاطر التأمين الزراعى في مصر؟

العديد من المخاطر منها:

مخاطر السوق، المخاطرالاقتصادية، مخاطر الإنتاج، المخاطر الطبيعية، المخاطر المالية، المخاطر البشرية، المخاطر الاجتماعية، المخاطر المؤسسية.

س ما أهمية التأمين الزراعي في مصر ؟

تساهم الزراعة في مصر بنسبة 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ، و يشغل العاملون في قطاع الزراعة نسبة 28٪ من إجمالى القوى العاملة ، كما يعمل 55٪ من العمالة في أنشطة مرتبطة بالزراعة.

س وما أهميته لأصحاب المصلحة الرئيسيين ؟

تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصاديالمرونة في مواجهة مخاطر المناخالوصول إلى التمويلتسهيل الوصول إلى البيانات والخدمات المالية.

س من هم أصحاب المصلحة في هذا المجال؟

يتمثل أصحاب المصلحة في: المزارعين ، الحكومة، أطراف صناعة التأمين، خبراء تقييم خسائر المحاصيل وخبراء أمراض النباتات و مسئولو الخدمات البيطرية، أطراف القطاع العام الأخرى،

ما هي عوامل نجاح برامج التأمين الزراعى؟

أشارت الندوة إلى عوامل نجاح برامج التأمين الزراعي ،و التي تتلخص في تطوير المنتج و توفير المهارات و الكفاءات في لإدارة عملية الاكتتاب و إدارة المطالبات و تحفيز أصحاب المصلحة.

كما تم استعراض البيانات الواجب توافرها عند تصميم منتجات التأمين الزراعى و الحيوانى : كحجم الإنتاج والخسائر السابقة، و العوامل المناخية و الأخطار المطلوب تغطيتها، و الإجراءات والتدابير المتبعة للتخفيف من المخاطر و المعاينة الميدانية و القدرة على تقييم الخسائر.

و كذلك تمت الإشارة إلى أهم النقاط التي يجب التحقق منها عند تسعير منتجات التأمين الزراعى و هي:

مدى تعرض المحصول للأخطار المؤمن وغير المؤمن منها ، و موقع زراعة المحصول، و دورة نموه ، و الخسائر السابقة التي تعرضت لها المزارع، و خبرة المزارعين .

س ما أنواع التأمين الزراعى؟

تم إلقاء الضوء على أهم أنواع التأمين الزراعي و هي تأمين المحاصيل و تأمين الماشية و تأمين الدواجن من حيث نطاق التغطية و الاستثناءات و الاعتبارات الواجب أخذها في الاعتبار عند الاكتتاب.

س وما دور الاتحاد المصري للتأمين ؟

وإيماناً من الاتحاد بالدور الهام الذى تلعبه صناعة التأمين فى دعم الإقتصاد الوطنى وذلك من خلال تقديم الحماية اللازمة لكافة القطاعات الإقتصادية سواء الزراعية أوالصناعية، يقوم الاتحاد بعقد العديد من الندوات وورش العمل الخاصة بالتامين الزراعى والتى يتم من خلالها مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعى فى مصر والمنتجات التأمينة التى يحتاجها هذا القطاع وذلك بحضور نخبة من الخبراء فى مجالات الزراعة والتأمين.

كما يرى الاتحاد المصرى للتأمين أنه لابد من:

تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي من خلال تكامل الأدوار بين شركات التأمين وكافة الشركاء في مجال التأمين الزراعي.العمل على الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل (الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بد ون طيار).توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي، تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية، وزيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين.أهمية تخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة من شركات التأمين.