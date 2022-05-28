كيف تعتنى بالأطفال المصابين بأنفلونزا الطماطم؟

كتبت نهير عبد النبى

أنفلونزا الطماطم فيروس الجديد انتشر من فترة قليلة في الهند وخصوصا في كيرالا في كولام وهو فيروس معدى يصيب الأطفال بشكل كبير لذلك ينصح بعزل المصابين من 5 لـ7 أيام لسرعة انتشارها من شخص لآخر.

وحسب ما ذكره موقع srisriholistichospitals يسبب الفيروس بثور على مناطق مختلفة من الجسم وطفح جلدى وسعال وحمى وقئ ، إذا ظهرت على الطفل أعراض أنفلونزا الطماطم ، يجب على الوالدين التماس العناية الطبية الطارئة لمنع تداعيات الحمى على المدى الطويل.

ويجب أن يحصل المرضى على قسط كبير من الراحة ويجب أن يظل الأطفال المصابون يشربون الكثير من الماء ، ويجب عدم خدش البثور أو الطفح الجلدي أو تمزقها، ويجب الحفاظ على النظافة الشخصية ، وعلى العائلة والأصدقاء تجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المريض.

كيف تعتني بالأطفال المصابين بأنفلونزا الطماطم؟

-اتصل بالطبيب على الفور.

-حافظ على النظافة جيدة.

-اسمح لطفلك ألا يخدش طفح وبثور أنفلونزا الطماطم.

-اجعل طفلك يستهلك الماء الساخن للحفاظ على رطوبته.

-اغسل الطفل بالماء الدافئ وتجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.

-يجب تنظيف ملابس الطفل المصاب وأدوات المائدة والممتلكات الأخرى لمنع انتشار الأنفلونزا.