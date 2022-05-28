كنترولات الشهادة الإعدادية بالجيزة تستقبل غدا المتظلمين من النتيجة

كتب محمود طه حسين

تستقبل غدا الأحد كنترولات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الطلاب المتظلمين على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، فيما أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الإدارات التعليمية تبدأ يوم الأحد الموافق 29 مايو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسه عشر يوماُ من تاريخ إعلان النتيجة.

واعتمد الأسبوع الماضى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى " الدور الأول " للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6% ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86 % ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.