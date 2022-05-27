اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مايو 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فتح باب التظلم على نتيجة الإعدادية بالإدارات التعليمية فى الجيزة.. السبت

الجمعة، 27 مايو 2022 11:59 ص
فتح باب التظلم على نتيجة الإعدادية بالإدارات التعليمية فى الجيزة.. السبت امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الإدارات التعليمية تبدء غدا السبت 28 مايو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسه عشر يوماُ من تاريخ اعلان النتيجة .
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات شهادة "إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.

ومن المقرر أن يتم إتاحة النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة  https://gizaresult.com/nat.html

بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالب وطالبة علي مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ اجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.

 وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الإلكتروني  https://gizaresult.com/nat.html

 

الشهادة الإعدادية

تظلمات الشهادة الإعدادية

اعدادية الجيزة

الجيزة

تعليم الجيزة

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

نتائج الشهادة الإعدادية.. التعليم: الورقة الامتحانية واضحة ومنسقة.. فيديو

الجمعة، 27 مايو 2022 08:00 ص

ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة

الخميس، 26 مايو 2022 08:34 م

ضبط مدير مدرسة لاتهامه بتسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالشرقية

الخميس، 26 مايو 2022 08:22 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6% (تحديث)

الخميس، 26 مايو 2022 08:02 م

قيادات منطقة الأقصر الأزهرية يتابعون تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 05:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة