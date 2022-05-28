كل ما تريد معرفته عن أجر الرضاعة طبقا للقانون

كتب أحمد حسني

يتساءل البعض من المواطنين عن أجر الرضاعة، والمدة المقررة لاستحقاق أجر الرضاعة، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.

س: ما هو أجر الرضاعة؟

ج: المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير.

س: ما هى المدة المقررة لاستحقاق أجر الرضاعة؟

ج: يستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة.

س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاعة؟

ج: لاستحقاق الأم أجر الرضاعة يجب ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟

ج: لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.