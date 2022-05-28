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كل ما تريد معرفته عن أجر الرضاعة طبقا للقانون

السبت، 28 مايو 2022 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أجر الرضاعة طبقا للقانون محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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يتساءل البعض من المواطنين عن أجر الرضاعة، والمدة المقررة لاستحقاق أجر الرضاعة، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
 
س: ما هو أجر الرضاعة؟
ج: المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير.
 
س: ما هى المدة المقررة لاستحقاق أجر الرضاعة؟
ج: يستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة.
 
س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاعة؟
ج: لاستحقاق الأم أجر الرضاعة يجب ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.
 
س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟
ج: لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.

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