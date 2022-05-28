فرع ثقافة أسوان يختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الشطب

أسوان - عبد الله صلاح

اختتم فرع ثقافة أسوان، فعاليات المسرح المتنقل التي استمرت على مدار 3 أيام متتالية بمركز شباب قرية الشطب بدراو بمحافظة أسوان.

وتم عرض أهم القضايا التي تمس السكان بطرق ابتكارية وفنى لعرض المشكلات وطرق حلولها مثل ختان الإناث بمشاركة اللجنة السكانية بمركز دراو.

وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وذلك بتكليفات من محافظ أسوان للجان السكانية فى الوحدات القروية والمراكز بتكثيف التوعية من خلال فعاليات تستهدف الاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم وتنميه قدراتهم ، وبناء الشخصية المصرية القادرة على تحمل التحديات وبناء الوطن والنهوض به نحو مستقبل أمن ومستدام.

وهو الذى توازى مع تنظيم أنشطة وفعاليات ثقافية داخل بيت ثقافة نجع الفرس بقرية غرب أسوان والتى تضمنت إقامة الورش الفنية لتدوير مخلفات البيئة والرسم الحر وعمل العرائس على القماش ، بجانب تنظيم أمسية شعرية ، ومعرض للكتاب.

كما تم أيضاً عقد محاضرة عن دور الأم فى تنمية مهارات الأبناء بقصر ثقافة الطفل بمنطقة خور عواضة ، وكذا ورشة حكى عن مواجهة التعصب والتشدد ، فضلاً عن تنظيم ورشة المستكشف الصغير " تجارب علمية " بمكتبة حديقة السلام ، وهو الذى تزامن مع تكريم فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة لفرع ثقافة أسوان فى المهرجان الثقافى الدولى للسماع الصوفى بدولة الجزائر للمشاركة المتميزة خلال فترة المهرجان .