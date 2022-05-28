غلق باب التقدم لجائزة "لوريال الدولية" للسيدات فى مجال العلوم الثلاثاء المقبل

كتب محمد صبحى

تغلق اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، باب التقدم لجائزة اليونسكو (لوريال الدولية) للسيدات فى مجال العلوم لعام 2023، يوم الثلاثاء المقبل 31 مايو الجارى.

وتمنح هذه الجائزة لخمس باحثات مُتميزات، بواقع فائزة واحدة من الأقاليم التالية: (أفريقيا والدول العربية – آسيا والمحيط الهادي – أوروبا – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – أمريكا الشمالية)، وذلك في مجالات العلوم الفيزيائية، والرياضيات، وعلوم الكمبيوتر، علي أن يتم منح الفائزات جائزة قيمتها 100 ألف يورو نظير إسهاماتهن في تقدم البحث العلمي.

وتكون عملية تقييم الترشيحات من خلال لجنة تحكيم دولية تضم عددًا من العالمات والعلماء البارزين، واستيفاء استمارة الترشح في موعد غايته 31 مايو 2022.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج بدء مُنذ عام 1998، وتم تكريم 122 فائزة، حصل خمسة منهن على جائزة نوبل.