اليوم السابع
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"طريق الشيراتون بالغردقة" درة التنزه فى ليالى عاصمة السياحة العربية.. فيديو

السبت، 28 مايو 2022 03:00 ص
"طريق الشيراتون بالغردقة" درة التنزه فى ليالى عاصمة السياحة العربية.. فيديو ممشى الشيراتون بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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رصد اليوم السابع، في فيديو إقبال المواطنين على أكبر شوارع مدينة الغردقة السياحية والتنزه والترفيه في مناطق الممشي السياحي الخاصة به، وهو شارع الشيراتون بالغردقة أهم وأكبر شارع سياحي بالغردقة.
 
يعد طريق الشيراتون والذي يضم ممشى سياحيا كبيرا أهم  الشوارع والمناطق الترفيهية في الغردقة، حيث يصل إليه جميع المواطنين الذين يزورون مدينة الغردقة من المحافظات المختلفة في فصل الصيف.
 
كما يصل إلى شارع الشيراتون الذي يضم عددا كبيرا من المحال السياحية والكافيهات والمطاعم المختلفة من السياح من جنسيات مختلفة يقومون بالتسوق والتنزه في ذلك الشارع الذي يعد الأشهر في الغردقة.
 
ويبدأ طريق الشيراتون السياحي بالغردقة من ميدان السقالة بالغردقة حتى ميدان الأكوا فن، ويضم عددا كبيرا من المحال التجارية السياحية والمطاعم والعلامات التجارية العالمية وكذلك السينمات وغيرها من الأماكن الترفيهية المختلفة، كذلك مكاتب حجز الرحلات السياحية بجانب ممشى سياحي كبير. 
 
وتمتلك مدينة الغردقة عددا من المناطق الترفيهية المختلفة من بينها كورنيش الشيرتون القديم وكورنيش شاطئ عام 4 "ميريت"، الممشى السياحي، ممشى النصر، ممشى شيرى وممشى الشيراتون، وممشى طريق المطار والتي تستقبل يوميا المئات من المواطنين.


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ممشى الشيراتون


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