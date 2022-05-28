ضبط 156 طنا من القمح قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1373) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (1٫960 طن "سكر حر – زيت طعام") ، (370) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (57,250 طن "مكرونة – أرز – دقيق – لحوم - أعلاف" - 51 عبوة سجائر – إسطوانة بوتاجاز).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط (609) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (25 دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 127 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 153 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 104 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 65 قضية توقف عن الإنتاج – 32 غلق فى المواعيد الرسمية - 103 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (12,250 طن دقيق بلدى – 141 بطاقة ذكية – 360 رغيف – 1 ماكينة) ، وكذا (15) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1٫100 طن سكر تموينى – 4000 متر مكعب غاز طبيعى – 443 إسطوانة بوتاجاز) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (67,510 طن – 444 إسطوانة بوتاجاز – 51 عبوة سجائر – 4000 متر مكعب "غاز طبيعى" – 141 بطاقة ذكية – 1 ماكينة صرف – 360 رغيف ) كان أبرزها ضبط (50 طن أرز أبيض) معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى كمية قدرها (4٫5 طن دقيق بلدى مدعم) بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم ، وضبط (1٫96 طن "سكر حر – زيت طعام") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وضبط (40 قطعة أجهزة تنبيه ضوئية – 2 قطعة أجهزة تنبيه صوتية خاصة بمركبات الطوارئ) محظور تداولها بالأسواق.. بحوزة (مالك محل لتجارة كماليات السيارات ) بمحافظة الشرقية، وضبط (1٫5 طن أسماك مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (4٫2 طن جبن موتزاريلا) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (10٫5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر مدون عليها بيانات وهمية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (14) قضية بمضبوطات بلغت (156,430 طن أقماح محلية) – (13 مخزن) - (سيارة نقل) أبرزها ضبط (67٫9 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (7٫5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (6طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، وضبط (5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.