ضبط 10 أطنان أغذية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (386) قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من (67) طن مواد غذائية.

ونجحت الجهود فى مجالى حجب السلع الإستراتيجية و الإستيلاء على السلع المدعومة في ضبط أكثر من (10) طن مواد غذائية.

وأثمرت الجهود فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية في ضبط أكثر من (57) طن، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (609) قضية من بينها (127) قضية "خبز ناقص الوزن" و (153) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى من ضبط (14) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (156) طن أقماح محلية.